وفاة إنفلونسر برازيلية بعد زواجها بـ 3 أشهر في ظروف غامضة

توفيت الإنفلونسر البرازيلية ميلا دي جيسوس، البالغة من العمر 35 عاما، بعد 3 أشهر فقط من زواجها، وفقًا لما أعلنته ابنتها آنا كلارا عبر حساب والدتها الشهير على إنستغرام.

أعربت آنا كلارا عن حزنها العميق، مقدمة الشكر لجميع الأشخاص الذين قدموا تعازيهم وصلواتهم، مؤكدة أنها تحتاج لدعم الجميع في هذه اللحظة الصعبة.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة المؤثرة ميلا دي جيسوس حتى الآن.

وكانت ميلا معروفة بجهودها الصريحة حيال فقدان الوزن، إذ قامت بتوثيق رحلتها بعد إجرائها عمليات جراحية للتخلص من السمنة في عام 2017، وعملية شد البطن في العام التالي، إذ فقدت ما يقرب من 68 كيلو غراما خلال أربع سنوات.

وفي عام 2021 دعت الجمهور إلى عدم الاستسلام والتركيز على الأهداف. وتحدثت أيضًا عن قرارها بإجراء جراحة لعلاج البدانة، وقالت إنها غيرت حياتها بشكل كبير.

وعاشت ميلا لحظات سعادة في حياتها الشخصية، إذ احتفلت بزفافها في سبتمبر 2023، كما احتفلت بعيد ميلاد ابنتها في الشهر ذاته.

ولدى ميلا طفلان أيضًا، هما بينتو لويس دي جيسوس وبيدرو مارسال.

في سيرتها الذاتية على إنستغرام، أطلقت الإنفلونسر على نفسها اسم “الأم المرنة” ذات “عقل عشوائي ومعنويات عالية جدًا”.