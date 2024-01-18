في تصريحاته، أكد غازي المطيري، المعروف بشهرته على تطبيق سناب شات، أن الشهرة تعتبر له مصدرًا رئيسيًا للدخل وقد ساعدته في تحقيق العديد من الإنجازات.

وأوضح المطيري في مقطع فيديو أن الشهرة قدمت له فرصًا اقتصادية مهمة، حيث استطاع أن يهدي والده سيارة لكزس واشترى لنفسه سيارتين لكزس، بالإضافة إلى تحقيق حلمه في امتلاك منزل. وأعرب عن شكره وامتنانه لله على هذه النعم.

وأشار المطيري إلى أنه يحقق دخلاً شهريًا يتراوح بين 350 إلى 450 ألف ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مشهور سناب غازي المطيري يكشف عن دخله الشهري بعد الشهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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