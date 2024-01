شاهد سيلينا غوميز تتعرض لموقف محرج مع حبيبها الجديد

أكدت الممثلة والمغنية سيلينا غوميز علاقتها مع منتج الأسطوانات بيني بلانكو، وذلك بظهورهما سويًا لأول مرة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2024.

وظهرت غوميز، البالغة من العمر 31 عامًا، بفستان رائع من تصميم أوسكار دي لا رينتا، بينما اختار بلانكو، البالغ من العمر 35 عامًا، بدلة أنيقة من اللون الكحلي.

وسرعان ما أصبحت إطلالتهما محط الأنظار، خاصة بعد اصطحاب بلانكو خارج السجادة الحمراء بشكل مفاجئ.

ورصدت كاميرات “E! Instagram” عملية إبعاد بلانكو، حيث ظهر وهو يقف بجانب غوميز قبل أن يتم اصطحابه بعيدًا.

ولم يتم الكشف عن سبب مغادرته، لكن تردد أن الأمر قد يتعلق بسلوك غير لائق منه.

ورغم الموقف المحرج، تمكنت غوميز من السير على السجادة الحمراء بمفردها دون أن تبدو عليها أي علامات التوتر.

وفي وقت لاحق، ظهرت غوميز وبلانكو وهما يتحدثان مع أوبري بلازا في المنطقة التي تم اصطحاب بلانكو إليها.

ولم تفز غوميز بجائزة الأداء عن دورها في مسلسل “Only Murders in the Building”، لكنها تظل راضية عن حياتها المهنية.

ومن المتوقع أن تظهر غوميز في فيلم “إميليا بيريز” إلى جانب زوي سالدانا وإدجار راميريز، وهو في مرحلة ما بعد الإنتاج.

جدير بالذكر أن مسلسل “Only Murders in the Building” ترشح لعدة فئات في حفل الإيمي، ما يؤكد تحقيقه النجاح والجماهيرية طوال مدة عرضه.