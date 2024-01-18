شاهد المودل هيما وريم البلوشي يثيران الجدل بنشرهما مقاطع فيديو لـ خطبتهما

أثار المودل الكويتي هيما ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ريم البلوشي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما مقاطع فيديو لهما وهما يرتديان الخواتم، مما أثار الشكوك حول ارتباطهما.

وظهرت ريم البلوشي في مقاطع الفيديو وهي ترتدي فستانًا يشبه فساتين الزفاف، بينما كان هيما يرتدي زيًا رسميًا. وتبادل الثنائي الخواتم، ثم قاما بالرقص معًا.

وسرعان ما انتشرت المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها العديد من المتابعين. وبينما هنأ البعض الثنائي على ارتباطهما، شكك البعض الآخر بحقيقة الأمر، مرجحين أنه إعلان ما.

ومن غير المعروف ما إذا كان الثنائي ينوي الكشف عن حقيقة الأمر في وقت لاحق، أم أنهما سيتركان الأمر للجمهور ليقرر.