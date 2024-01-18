بعد وفاتها بشكل مفاجئ، زوج المؤثرة ميلا دي جيسوس يخرج عن صمته عقب رحيلها الصادم

بعد أنباء عن وفاة المؤثرة البرازيلية ميلا دي جيسوس، (٣٥ عامًا)، خرج زوجها جورج كوزيك عن صمته وتحدّث عن زوجته الراحلة، التي ارتبط بها في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣.

وكتب الرجل، البالغ من العمر ٦١ عامًا، على فايسبوك عقب وفاة زوجته: “أنا لست جيدًا حقًا في الكلمات والتحدّث هنا. لقد فقدت بالأمس زوجتي الجميلة وصديقتي المفضلة التي أحبها كثيراً”.

وقبل ساعات عاد جورج إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليشكر أحبائه وأحباء ميلا دي جيسوس على دعمهم. وكتب على فايسبوك: “مرحبًا الى جميع أصدقائي وعائلتي، لطفكم الجميل واهتمامكم ومحبتكم وكلماتكم الجميلة وصلواتكم الملهمة بشكل لا يصدق، لقد غرس هذا السلام في حياتي التي امتدت إلى ٦٠ عامًا على هذه الأرض، شعرت بذلك من قبل.”

وتابع: “لقد أحبتني زوجتي وآمنت بي من خلال الله، الأمر الذي أثر على حياتي وحياتها معًا. كنت قصير القامة ولكن في كثير من الأحيان كان لسيدنا طرقه الخاصة في التعامل مع شعبه. لن أنسى أبدًا ما باركه الله لي ولأطفالي الجميلين والرائعين جدًا، كما باركني الله معي.”

وصعدت ميلا إلى الشهرة من خلال توثيق رحلتها لإنقاص الوزن بعد خضوعها لعملية جراحية لعلاج السمنة في عام ٢٠١٧ وعملية شد البطن (المعروفة باسم عملية شد البطن) في العام التالي. ولم يكشف عن سبب الوفاة.