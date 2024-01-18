ولي عهد ألبانيا يتخذ قرار الإنفصال عن زوجته الفنانة الشهيرة وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الأمير ليكا الثاني وولي عهد ألبانيا انفصاله عن زوجته الأميرة إيليا يسيران في بيان تمت مشاركته على حساب ولي العهد الأمير ليكا الرسمي والذي أكد على أن ابنة الزوجين، الأميرة غيرالدين البالغة من العمر 3 سنوات، ستظل أولويتهما.

وليكا هو رئيس العائلة المالكة الألبانية، وتزوج من الممثلة والمغنية إيليا زهرايا في عام 2016.

وكتب في البيان: "مرحبًا أيها الأصدقاء والأحباء، من خلال هذا المنشور، أبلغكم رسميًا أنالأمير ليكا و الأميرة إيليا قد اتفقا على إنهاء زواجهما. وبما أن الزواج فقد وظيفته، فقد قررا حله بالتراضي من خلال البدء في الإجراءات القانونية اللازمة. بغض النظر عن الالتزام تجاه مؤسسة الأسرة، يعتقد الأمير أن قيم الاحترام المتبادل والتفاهم ستشكل أساس العلاقة في استمراريتها، والتي سيكون دافعها نمو وتعليم الأميرة غيرالدين !!!" وجاء في البيان أن صحة غيرالدين النفسية والجسدية "ستظل في مركز اهتمامهم لضمان حياة سعيدة وآمنة".