أصالة وشيرين عبد الوهاب وغيرهما.. فنانون حاولوا الإنتحار ولم يفلحوا

ميرنا وليد - بيروت - ظروف صعبة وعديدة يمكن أن تجبر الإنسان على اللجوء إلى محاولات إنتحار بحياته، منهم من ينجح ومنهم من يفشل.

وكغيرهم، يمكن أن تدفع الضغوط النفسية والظروف الصعبة بالفنانين والمشاهير للتفكير في الإنتحار أو حتى محاولة الإنتحار، إليكم إذاً قائمة بالفنانين والممثلين اللذين حاولوا أن ينهوا حياتهم ولم يفلحوا.

شيرين عبد الوهاب

عاشت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ظروف صعبة، دفعتها للتفكير ومحاولة إنهاء حياتها عدة مرات.

وقد إنتشر تسجيل صوتي لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تحدثت من خلاله عن محاولتها الإنتحار بعد زواجها من الفنان المصري حسام حبيب، وقالت: "أنا بحب أبقى حرة، لو قدرت أطلع للناس كده في أي وقت، يبقى أنا كده خفيت، من شدة التعنيف النفسي جربت الانتحار، عملت كل حاجة تخليني أموت، وربنا لسه مش عايزني دلوقتي".

وفي وقت سابق، كانت شيرين قد كشفت في أحد البرامج أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

أحمد زكي

خلال تصويره مشهد فوق سطح إحدى العمارات، حاول الممثل المصري الراحل أحمد زكي أن ينهي حياته ويلقي بنفسه، وذلك بعد وفاة زوجته هالة فؤاد مباشرة بعد أن أصيبت بجلطات متتالية، وسرطان الثدي، وقد صرخ قائلاً: "أنا السبب، أنا اللي قتلتها".

تامر حبيب

أكد السيناريست المصري تامر حبيب، خلال لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، أنه حاول الإنتحار سابقاً، نتيجة مروره ببعض الأزمات النفسية والتي لم يستطع الخروج منها، وقال: "عشت أيام صعبة وفكرت في الانتحار من يأسي".

تحية كاريوكا

بالرغم من تعرض الراقصة المصرية الراحلة تحية كاريوكا أكثر من مرة للخيانة، فقد تزوجت بحياتها أكثر من 17 مرة، إلا أن خيانة زوجها العاشر البكباشي طبيب حسن حسين لها مع الفنانة المصرية صباح سبب لها أحزان كثيرة، ودفعها لمحاولة الإنتحار عن طريق تناول كمية من الحبوب، وتم إنقاذها بصعوبة، وذلك حسب ما كتبته في مذكراتها.

رشدي أباظة

في تصريحات صحفية، أكد الممثل المصري الراحل رشدي أباظة أنه حاول الإنتحار أكثر من مرة بعد مشاكله الكبيرة مع زوجته آنذاك الراقصة المصرية تحية سامية جمال، التي أصرت على الإنفصال عنه، ولم ترضى بمصالحته، حيث قام إحدى المرات بإطلاق النار على نفسه، ولكن تمكن أقاربه من إنقاذه، ولم يتوقف عن محاولات الانتحار إلا بعودتها إليه.

أصالة ​​​​​​​

في إحدى المؤتمرات الصحفي عام 2008، أكدت الفنانة السوريةأصالة أنها حاولت الإنتحار، بعد شعورها باليأس، وأنها لم تستطع التخلص من هذا الشعور لسنوات عديدة، قائلة: "فيروز كانت من تنقذني باعتبار أن الموسيقي علاج للروح وارتقاء للإنسانية".