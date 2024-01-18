رامي صبري يستعد لطرح كليب أغنيته "بين الحيطان"..ويحمس الجمهور بالتيزر الرسمي

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري رامي صبري حماس الجمهور لفيديو كليب أغنيته "بين الحيطان"، حيث شارك التيزر الرسمي لفيديو الأغنية عبر حسابه الخاص، و علق عليه بالقول: "خيانة الراجل لزوجته شيء صعب جدا، هنشوف في الكليب إيه اللي هيحصل! قريباً بين الحيطان".



وكانت تصدرت أغنية رامي صبري "بحكي عليكي" من ألبومه الجديد الترند، بعد أن نالت إعجاب عدد كبير من المستمعين من كافة أنحاء البلدان العربية.

وقد احتفل ملحن الاغنية الفنان محمد مدين مع متابعيه بهذا النجاح، مشاركاً الأغنية عبر صفحته في موقع للتواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق:"بحكي عليكي للفنان رامي صبري تريند يوتيوب من ألحان مدين، كلمات: أحمد علي موسى توزيع أمين نبيل".

