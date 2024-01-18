هبة عبد الغني: شخصيتي في "حدوتة منسية" هتعمل مشاكل كتير

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت هبة عبد الغني عن البوستر الرسمي لشخصيته "هالة" التي تجسدها خلال السياق الدرامي لأحداث مسلسل "حدوتة منسية"، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه، قائلة :" كذب المنجمون ولو صدقو.. تعالو نشوف "هاله" هتعمل ايه في احداث حدوته منسية ان شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير علي cbc الساعه ٨ م بطولة الاستاذه سوسن بدر و مجموعة كبيره جدا من الاخوات و الاصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم ".

وتابعت :"عايزه اشكر محمد علي و سامي امين و ريهام عاصم و كاتيا و فاطمه و مها مصطفي و محمد امين و محمود و فرح و ميريت و تفاحة و اكيد استاذ محي، اللي ساعدني اكون بالشكل ده و ساعدني اقدم لكم الشخصيه الجديده الغريبه دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطو ".

مسلسل " حدوتة منسية"من تاليف تأليف / محمود حمدان، إخراج / محمد محي الدين ،انتاج / فانتدج برودكشن ،مدير التصوير / شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.

وعلى جانب أخر تشارك هبة عبد الغني، خلال سباق رمضان المقبل2024، في مسلسل"صلة رحم"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، أبرزهم الفنان إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، اخراج تامر نادي، انتاج سيدرز.

يذكر ان اخر اعمال هبة عبد الغني التي عرضت علي القنوات التليفزيونيه كان مسلسل حكايات جروب الماميز مطلع العام الحالي