شاهد فيديو لنانسي عجرم برفقة زوجها يصدم متابعيها لتفاصيله المريبة

أثار مقطع فيديو غريب، تظهر فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، استياءً بين متابعين، بسبب ظهور رؤوس أشخاص تخرج من وسط الموائد، مرتدية طاقم رئيس الطهاة.

ويظهر في الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي تفاصيل عن مكانه وزمانه أو مناسبة الحدث، عدد من المدعوين على مائدة طعام من بينهم الفنانة اللبنانية وزوجها.

ولفت انتباه المتابعين وجود رؤوس أشخاص تخرج من وسط الموائد، وقد ارتدوا جميعًا طاقم رئيس الطهاة.

وأعرب العديد من المتابعين عن استيائهم من هذه الفكرة، مستنكرين مثل هذه السلوكيات والفعاليات، حيث وجهوا انتقادهم للفنانة “عجرم” لتواجدها على المائدة.

واعتبر البعض أن ظهور رؤوس الأشخاص من وسط الموائد، أمر مرعب ومثير للاشمئزاز، وأنه لا يليق بمقام الفنانة اللبنانية.

وأكد آخرون أن هذا التصرف قد يكون رمزيًا، يهدف إلى توجيه رسالة معينة، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد هذه الرسالة.