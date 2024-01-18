محمد أسامة يطلق كليب "حد من جيلك".. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الطفل الموهوب محمد أسامة لإطلاق كليب "حد من جيلك" مساء غد الجمعة على مختلف منصات الموسيقية.

وشوق المطرب الطفل محمد أسامة جمهوره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لأغنيتة استعدادا لطرحها.

ونشر محمد أسامة برومو أغنية "حد من جيلك" علي صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي تقول كلماتها : "في ناس بتغيب تسيب ذكرى، ده حتى وهي عايشة بعيد، معوضهمش حد جديد، ولسه الذكرى عايشة أكيد، ومش بتروح"...والأغنية كلمات سامح فرج لحن محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم pmg .

يذكر أن محمد أسامة شارك في نوفمبر الماضي في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين"، التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقدم محمد أسامة على المسرح أغنية "كنت هنا"، التي صدرت عن قمة القاهرة للسلام، وتستعرض مأساة الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي.