بسبب ساعة ثمينة.. تفاصيل احتجاز أرنولد شوارزنيجر في مطار ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر النجم الأمريكي الشهير أرنولد شوارزنيجر، موقع البحث "جوجل"، بعد احتجازه في مطار ميونيخ الألماني، لمدة 3 ساعات، وخضوعه للتحقيق.

النجم الشهير، فوجئ بعد وصوله إلى ألمانيا، في طريقه إلى النمسا، بمطالبة إدارة التفتيش الجمركي باحتجازه، بدعوى حيازة ساعة باهظة الثمن، دون تسجيلها في إخطار السفر، وهو ما يعد مخالفة، تستوجب التحقيق، وسداد غرامة ضريبية.

شوارزنيجر، اكد في التحقيق، أنه لم يطلب منه التوقيع أو كتابة إي استمارات، قبل وصوله، قبل أن يوافق على سداد المبالغ الضريبية المطلوبة.

وكشفت تقارير صحفية، أن النجم الأمريكي، واجه سوء حظ في إنهاء الإجراءات، إذ فشلت أول محاولة للحصول على المبلغ كامل، عبر ماكينة الصراف الآلي، ولم تنجح محاولة صرف المبلغ من أحد البنوك، بعد نهاية مواعيد العمل في البنك.

النجم الأمريكي، عاد مرة أخرى إلى المطار، وبعد نجاح المحاولة الثانية في الحصول المبلغ، من ماكينة الصراف الآلي، غادر ألمانيا إلى النمسا، لحضور مزاد خيري.

النجم ارنولد شوارزنيجر، يعد من أبرز نجوم أفلام الحركة، ومن أشهر أعماله سلسلة أفلام "المدمر"، ووصل إلى منصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

