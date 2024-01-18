بالصور- ديانا حداد تؤدّي مناسك العمرة وهذه أمنيتها

شاركت الفنانة ديانا حداد، متابعيها عبر منصة “أكس”، مجموعة صور ظهرت فيها خلال أدائها مناسك العمرة في مدينة مكّة المكرمة.

أرفقت “حداد” الصور بتعليق جاء فيه: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”. وتمنّت ان تكون عمرتها مقبولة مضيفة :”الحمدلله الذي بنعمته تتمّ الصالحات”.

الجدير ذكره ان الفنانة ديانا حداد ودّعت العام المنصرم بحفل مميز شهدته مدينة ليوا، ضمن احتفالات نظمتها هيئة السياحة والثقافة في أبوظبي، كما استقبلت العام ٢٠٢٤ في حفل جماهيري على المسرح الرئيسي للقرية العالمية في دبي. ووصفت حداد العام الماضي بأنه حصاد فني مميز وجميل ووعدت جمهورها بالمزيد من الأعمال والحفلات.