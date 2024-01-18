بالفيديو- الطفل محمد أسامة يستعد لطرح أغنية جديدة بإسم "حد من جيلك"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان الطفل المصري محمد أسامة والذي أشتهر بأغنية "الغزالة رايقة" لإطلاق كليب جديد بإسم "حد من جيلك" مساء غداً الجمعة .

وشوق محمد أسامة للأغنية عبر نشر بورمو الأغنية بالفيديو وتقول كلماتها : "في ناس بتغيب تسيب ذكرى، ده حتى وهي عايشة بعيد، معوضهمش حد جديد، ولسه الذكرى عايشة أكيد، ومش بتروح".

الأغنية كلمات سامح فرج لحن محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم .

يذكر أن محمد أسامة شارك في تشرين الثاني الماضي في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسـ طين"، التي أقيمت في إستاد القاهرة الدولي.

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