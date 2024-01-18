بالفيديو- بفستان أبيض ضيق..ميرهان حسين تتألق وتبهر الجمهور بأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية ميرهان حسين بأخر إطلالة لها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت مقطع فيديو مع متابعيها ظهرت فيها بلوك مميز إرتدت فيه فستان طويل باللون الأبيض ذات أكمام طويلة زين بالزخرفات المطرز به مع فتحة حى أعلى الساقين، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، انتشرت في الأيام الماضية، أخبار تفيد أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة، بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب. وقيل إن الحبيب الجديد هو الدكتور تامر سليم، وهو طبيب أمراض نساء، وكان خطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين، لفترة 8 أشهر وإنفصلا قبل أسابيع من موعد الزفاف، من دون الكشف عن السبب.

وفي أول تعليق لميرهان بعد الاخبار التي انتشرت شاركت آية قرآنية : "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

