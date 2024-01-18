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وزيرة الثقافة تتفقد تجهيزات معرض القاهرة للكتاب وتوجه بتسهيل مسارات كبار السن وذوي القدرات الخاصة

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ياسر رشاد - القاهرة - تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، تجهيزات مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، استعدادًا لافتتاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وخلال الجولة، وجهت وزيرة الثقافة، بضرورة تسريع وتيرة العمل، للانتهاء من تجهيز القاعات، وإتاحتها للناشرين، قبل الافتتاح بوقت كافٍ، مع مراعاة أن تحمل اللمسات النهائية ملامح من الهوية المصرية، كما وجهت بتسهيل المسارات الخاصة بكبار السن وذوي القدرات الخاصة بكل القاعات، كما تفقدت تجهيزات قاعة الطفل، وأشادت بحسن تنظيمها هذا العام.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات من أجل تنظيم دورة ناجحة من المعرض، تليق بتاريخه، وبقوة مصر الناعمة.

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يُذكر أن الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، تنطلق في الفترة من 25 يناير الجاري، وتستمر حتى 6 فبراير القادم، تحت شعار "نصنع المعرفة… نصون الكلمة"، واختارت اللجنة  الاستشارية العليا للمعرض، عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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