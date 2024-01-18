الرعب والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لـ حدوتة منسية

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حدوتة منسية، البرمو الرسمي الذي جمع عدد كبير من الأبطال وأبرزهم: سوسن بدر، عبير صبري، ومقرر أن ينطلق عرضه في الأيام المقبلة عبر قناة فضائية شهيرة.

مسلسل حدوتة منسية، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر يعرض على قناتي CBC و CBC DRAMA بدءًا من السبت القادم الموافق 27 يناير في الثامنة مساء، ضمن مسلسلات الموسم الشتوي الجديد وتعرض الحلقات بالتوازي على منصة Watch it.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية

المسلسل مكون من 30 حلقة من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، النجمة عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، هشام إسماعيل، محمد على رزق ، نانسى صلاح، ريم سامي، احمد صيام ، امير صلاح الدين ، هبة عبد الغنى ، دعاء الحكم وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين فى أول تجاربه الإخراجية.

تدور احداث المسلسل فى إطار إجتماعى تشويقى حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.