بلال الزين يواسي صديقه منير بو عساف بوفاة زوجته برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - تقدم الملحن اللبناني بلال الزين بالمواساة والتعزية لصديقه الشاعر الغنائي منير بو عساف بوفاة زوجته ميريلا زلاقط عبر توجيهه رسالة طويلة ذكر فيها ألم الفقد خصوصاً عندما يخسر الإنسان والده ووالدته ، أما من كان ةفي عمر الشباب فخسارته مؤلمة أكثر.



وخاطب بلال صديقه منير بأن النجاحات اللتي عرفاها من خلال أغنيات تحمل معاني الفراق والتي فرحوا بها أصبح لها طعم آخر، وأضاف في منشور بصفحته الرسمية في موقع للتواصل الاجتماعي:"

أوقات بيعجز الإنسان عن التعبير و ببطّل يلاقي الكلمات اللي ممكن توصف شو عم بيحس. صحيح الموت حق و صحيح منعرف إنه كلنا رايحين و ما حدا حيخلّد بهالحياة. و صحيح إنه كلنا فقدنا أحباب إلنا. و أنا مؤخراً فقدت بيي و مش من زمان فقدت إمي. بس بالآخر رغم الوجع و هالفقدان الكبير اللي ما بيتعوّض منقول هيدي سنّة الحياة و هم السابقون و نحن اللاحقون.. بس لما يكون الفقيد بعمر الشباب بيصير الكلام أكتر عن قساوة هالحياة. مش عارف إذا بدي عزّي حالي أو بدّي عزّي خيي و صديقي و عشرة العمر منير بو عساف بوفاة زوجته ميريللا اللي هيي بمثابة أخت إلي.. وجعك كبير كتير يا صاحبي.. بلحظة صارت عم تمرق براسي عبارات إنت كتبتها و أنا لحّنتها متل "وافترقنا" و متل "كنا رجّعنا أحباب فارقناهم" بس بغير طعم.. كنت إسمع هالعبارات إشعر بالسعادة لأنها بتمثّل أغاني و نجاحات عشناها سوا.. بس هلّق صرت عم حس أكتر بوجع هالكلمات.. وجعك وجعي يا صديق العمر.. فعلاً بهيك أوقات ببطّل الإنسان يلاقي الكلمات اللي بتعبّر عن إحساسه.. خصوصاً اللي بيعرفك منيح و بيعرف قديش إنت إنسان طيّب و حساس و بتحب عيلتك.. لا فيي لاقي كلمات و لا فيي إستعين فيك يا صاحب الكلمة.. ما فيي قول غير الله يرحمها و الله يصبّرك و يقوّيك.. و إنا لله و إنا إليه راجعون..".

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي للشاعر منير بو عساف بوفاة زوجته لروحها الرحمه وأن يلهمه الصبر والسلوان.