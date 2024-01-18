ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان" قلبي يا محتاس " ضمن احداث فيلم مقسوم

ويضم الفيلم عددا من الأغنيات الأولى تحت اسم "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

​​​​​​تعبر الأغنية عن مشاعر الحب والاشتياق، وتتميز بلحنها الرومانسي والكلمات الجميلة التي تعبر عن مشاعر الحب والرومانسية.

يذكر أن فيلم "مقسوم" من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج هاني خليفة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- نانسي عجرم تطرح أحدث أغانيها بعنوان " قلبي يا محتاس " من فيلم " مقسوم " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.