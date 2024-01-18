كارول سماحة تطرح كليب أغنيتها "بوسة" في هذا الموعد وتشوق متابعيها له-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وصل تشويق الفنانة اللبنانية كارول سماحة لكليب أغنيتها الجديدة بعنوان "بوسة" إلى ذروته بعد أن شاركت مقطعاً مصوراً تشويقياً من كليب الأغنية مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي يظهرها وهي قد ارتدت ثياب مدبرة منزلية وتدخل إلى غرفة طعام مخدومها لتقدم له فنجان قهوة بينما هو منشغل بالتحدث عبر هاتفه الخلوي.



وأرفقت كارول المقطع بتحديد موعد طرح الكليب وكتبت تعليقاً مرفقاً جاء فيه :"بكرا رح نسمع مع بعض "بوسة" أغنية مجنونة كتير من ألبومي الجديد، أحلى وأكبر "بوسة" منّي إلكن، الساعة السادسة بتوقيت بيروت".

وفي وقت سابق، شاركت كارول سماحة صوراً من كواليس أحدث أعمالها المنتظرة أغنية "بوسة"، وذلك عبر حسابها الخاص، وظهرت كارول بملابس مدبرة منزل، وحمست الجمهور من خلال هذا المنشور، حيث علقت بالقول: "قريباً"، إلا أنها لم تحدد موعد إطلاق العمل.

