أحمد سلامة يكشف تفاصيل أزمة 52 ممثلا فى "بطن الحوت"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رأيه في أزمة مسلسل بطن الحوت، مشيرًا إلى أن نقابة المهن التمثيلية اعترضت على كاستينج المسلسل.

وقال أحمد سلامة خلال برنامج ورقة في ملف الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام على شاشة قناة النهار: إحنا كنا معترضين على الكاستينج وطلبوا تصريح لـ 52 ممثل من أصل 80 ممثل، طب إحنا أعضائنا هيشتغلوا امتى؟ اتقلبت النقابة وبقيت موازية للورش اللي بترشح طلابها للأعمال الفنية، فيجيلهم ناس أكتر في الورش ديه، وأعضاء النقابة ميشتغلوش.

وأضاف أحمد سلامة: إحنا عملنا أكتر من حاجة وفعلّنا في اللائحة إن مينفعش يبقى فيه أكتر من 10% تصاريح للأعمال الفنية للغير الأعضاء بالنقابة، وبقى فيه أبلكيشن عليه بيانات الممثلين ومعمولها تحديث لأن فيه ناس شكلها اتغيرت واتحكمنا في الموضوع.

وأردف سلامة: وعملنا 3 ورش في مسرح النهار وجبنا الممثلين اللي بقالهم كتير مشتغلوش وخليناهم يبانو، فلما المخرج يدور على مواصفات معينة هيلاقيها على الأبلكيشن ده.