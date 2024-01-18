طارق الشناوي يكشف وضع السينما والدراما المصرية في الوقت الراهن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الناقد طارق الشناوي، وضع السنيما والدراما المصرية في الوقت الراهن ومدى تأثيرهم على القوانين في المجتمع، وذلك خلال اسضافته في برنامج «ورقة في ملف» مع الإعلامي هيثم بسام والمذاع على شاشة قناة النهار.

وتحدث طارق الشناوي خلال استضافته في البرنامج، قالًا:" إحنا تراجعنا في السينما، أنا بحضر أهم المهرجانات في العالم، والفيلم المصري الطويل قلما يتواجد في المسابقات الرسمية، وعندما يتواجد لا يحظى بأي جائزة وملاقي الفيلم التونسي والسوداني واليمني متفوق".

طارق الشناوي: مطلوب فتح الأبواب لمناق شة قضايا في المجتمع

وأضاف طارق الشناوي: مطلوب فتح الأبواب لمناقشة قضايا في المجتمع، يعني مرة كان فيه حوار درامي إن اللي متخرجش من معهد المسرح ميبقاش فنان وده لا يعني إنه حقيقة ولكن جملة في حوار على لسان شخصي، فأشرف زكي طلع بيان وانفعل، وفي مرة في فيلم عمارة يعقوبيان الصحفيين اعترضوا على شخصية رئيس التحرير وقالوا إحنا كده مش سياق درامي وكانوا عايزين يرفعوا قضية.

جدير بالذكر أن الإعلامي هيثم بسام يعرض برنامج ورقة في ملف يوم الخميس من كل أسبوع على شاشة قناة القاهرة والناس في تمام الساعة الرابعة عصرًا.