بالصور- انهيار قصي خولي في جنازة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شيعت اليوم الخميس جنازة الكاتب الصحفي السوري عميد عفيف خولي، والد الفنان السوري قصي خولي، الذي توفى أمس الأربعاء.

تشييع الجنازة، تم على إيقاع الطبل و المزمار، في منطقة طرطوس باللاذقية، وأقيمت الصلاة في كنيسة ماريوسف وسط انهيار النجم قصي خولي الذي لم يتمالك دموعه أثناء وداع جثمان والده.

النجم السوري قصي خولي، أعلن أمس الأربعاء عن وفاة والده، وكتب ،:" ترجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.، ترجل أبي".

وتابع،:" إلى اللقاء سيدي ومعلمي وداعا عميد وداعا يا ابو قصي من أمن بي وإن مات فسيحيا".

وكشف قصي، عن إقامة العزاء بداية من اليوم الخميس، وحتى السبت المقبل، في صالة فندق القيصر.