محمد العمروسي يعلق على فارق السن بينه وبين مي فاروق: "مش شوفتي البطاقة؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخر الفنان محمد العمروسي من تداول شائعات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول فارق السن بينه وبين خطيبته الفنانة مي فاروق و بعد إعلانهما خطبتهما رسميًا مطلع شهر يناير الجاري في حفل عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام.

ورد "العمروسي" على الشائعة التي ترددت بأن الفنانة مي فاروق تكبره بسنوات وهو ما نفاه في بوست نشره على حسابه الرسمي "فيس بوك" وعلق قائلا: "من المضحك انك تلاقي أخبار عنك ومعلومات انت شخصيًا أول مرة تسمعها في حياته عن نفسك لا وكلها غلط من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر، انتي مش شوفتي بطاقتي يا بنتي"، وردت عليه "مي" قائلة: "مش يمكن البطاقة مزورة".

ولاقى البوست إعجاب متابعيه قائلين: "انتم الاتنين احلى من بعض والنبي ابعدوا عن السوشيال ميديا خالص اللي يقول يقول، والله انت عسل يا عمروسي ألف مبروك وربنا يتمم لكم على خير".

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "انترفيو" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رنا رئيس، خالد شباط، ديانا هشام، مونيكا ألفونس، سارة نور، محمد عادل، تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين والمقرر عرضه على منصة "واتش ايت" خلال الفترة المقبلة.

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