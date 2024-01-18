بالفيديو.. بكاء قصي خولي في جنازة والده رفقة شقيقته ووالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شيع مساء اليوم الخميس جثمان والد الفنان السوري قصي خولي من كنيسة مار يوسف طرطوس في سوريا وسط تأثر وبكاء "قصي" لرحيل والده الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية.

وظهر "قصي" بمراسم الجنازة متأثرًا ومنهارًا برحيل والده وساند شقيقته التي لم تتمالك نفسها من البكاء، إلى جانب والدته التي ظهرت بجانبه داخل الكنيسة وحرص "قصي" على مواساة والدته وقام بتقبيل يدها وسط حضور العديد من الشخصيات العامة.

ورحل الإعلامي السوري عميد الخولي عن عالمنا يوم الثلاثاء 16 يناير في أحد مستشفيات مدينة طرطوس بعد إصابته بالفشل الكلوي.

ونعت وزارة الإعلام السورية في بيان لها الكاتب الصحفي الراحل، وجاء في البيان: "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا إنا لله وإنا إليه راجعون".

من ناحية أخرى شارك الفنان قصي خولي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "وأخيرا" بطولة: منى واصف، نادين نسيب نجيم، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.

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