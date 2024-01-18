أشرف عبد الباقي يروج لمسلسل "جولة أخيرة" استعدادًا لعرضه: "استنوا كوتش تامبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل الفنان أشرف عبد الباقي، الترويج لمسلسله الجديد "جولة أخيرة" الذي يتعاون خلاله مع النجم أحمد السقا استعدادًا لبدء عرضه على منصة "Prime Video" يوم الخميس 25 يناير الجاري.

ونشر "أشرف" صورة من كواليس المسلسل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلاله وهو يعطي تعليماته لـ "السقا" بحلبة الملاكمة، وعلق: "الخميس اللي جاي أول حلقة من جولة أخيرة استنوا كوتش تامبي في مسلسل جولة أخيرة".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

مسلسل "جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا، وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

ويظهر "السقا" خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

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