بسبب ياسمين عبد العزيز.. فجر السعيد تنتقد بسمة وهبة: "لما اتطلقتي محدش إتكلم"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

انتقدت الاعلامية الكويتية فجر السعيد، الإعلامية بسمة وهبة بعد تخصيصها حلقة ببرنامجها "90 دقيقة" للحديث عن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي بعد الإعلان عن طلاقهما رسميًا خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت "فجر"، صورة مشتركة بين "ياسمين" و"بسمة وهبة"، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، وعلقت: "ممكن توصلوا هذا المنشور للسيدة بسمة وهبة، اللي فتحت حلقة كاملة بالقناة التي تعمل فيها لتناقش طلاق الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي، انتي مالك؟، يا ست بسمة وهبة انتي اتطلقتي من زوجك السعودي ولم تفتح القنوات لتناقش أسباب طلاقك، وتزوجتي زوجك الأخير ولم يناقش أحد زواجك بالقنوات، ومررتي بأزمة شهيرة يعرفها كل أصدقائك المقربين فيها سرقة لزوجة تاجر مجوهرات خليجي شهير كانت صديقتك واستضفتيها في بيتك وصديقة مطربة شهيرة وزوجك ودخلتهم الثلاثة في خلاف كبير أدي إلى طلاق صامت بينك وبين زوجك كما سمعنا".

واستكملت: "إذا صحت الرواية بأنك اثرتي الصمت ولم تعلني بسبب ظروف ترشح زوجك للإنتخابات ومع ذلك لم تفتح أي مذيعة ولا أي قناة لمناقشة أسباب صمتك وقبولك بواقع ترفضينه، نجح زوجك في الانتخابات وأصبح رجل مهم وحتى الآن لم يناقش زواجك منه وطلاقك وعودتك من أي مذيعة أو قناة تلفزيونية أو حتى موقع اخباري بالنت، ولو فتحوه لكنتي أول المتضررين".

وأضافت: "فممكن نعرف لماذا فتحتي حلقة كاملة لمناقشة طلاق الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، هل هذا اعتراف بأن كل تاريخك الإعلامي لا يثير الناس ولا تهتم فيما يدور حولك وتاريخ ياسمين عبد العزيز اللي بسن أختك الصغيرة جيبي تريند أو هي عقدة نفسية في داخلك لا أعلم سببها من ياسمين تحديدًا أو أي امرأة جميلة وناجحة، أخيرًا أتمني لكي الشفاء من مرض يلازمك أسوأ من السرطان".

وكانت "ياسمين" قد أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه، لتنفصل عنه في يناير 2024.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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