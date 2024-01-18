بالصور| رمضان 2024.. "العدل جروب" تكشف كواليس التحضير لـ"عتبات البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت شركة العدل جروب متابعي صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو من كواليس التحضير لمسلسل "عتبات البهجة"، المقرر عرضه في رمضان 2024.

وظهر في الفيديو المخرج مجدي أبو عميرة، والمنتج جمال العدل، وعددًا من أبطال العمل، بينهم: صلاح عبدالله، حازم إيهاب، عنبة.

"عتبات البهجة" معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

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