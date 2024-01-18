شريهان تشيد بمسرحية "تشارلي".. ومحمد فهيم: "أجمل وأهم اللحظات في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر الفنان محمد فهيم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" كشف خلاله حضور النجمة شريهان أحد عروض مسرحية "تشارلي".

وظهرت "شريهان" بالفيديو وهي تشيد بأداء محمد فهيم بالمسرحية بحضور المنتج جمال العدل، وعلق "فهيم": "من أجمل وأهم لحظات حياتي هو رد فعل الأسطورة شريهان بعد ما شافتني في تشارلي بحبك جدًا ويارب أشوفك تاني".

وكشف "فهيم" مؤخرًا عن إجازة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية سيناريو فيلمه الجديد "كأس العالم"، ونشر "فهيم" صورة من سيناريو الفيلم عبر حسابه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، آخر مشاركات محمد فهيم كانت بمسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم وعرض في موسم دراما رمضان 2023.

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