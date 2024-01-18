الأمير ويليام يزور زوجته كايت ميدلتون في المستشفى ويتفرغ للاهتمام بأولاده-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - زار الأمير ويليام زوجته كايت ميدلتون في المستشفى اليوم حيث تتعافى من عملية جراحية كبرى خصعت لها في بطنها، وشوهد أمير ويلز وهو يغادر عيادة لندن الخاصة في مارليبون حوالي الساعة 12.

35 ظهرًا اليوم الخميس. ومن المتوقع أن تقضي زوجته كايت ما يصل إلى أسبوعين هناك للتعافي وقضى فترة الصباح معها قبل أن يعود إلى وندسور.

وشوهد وريث العرش البريطاني، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو يغادر عيادة لندن في سيارة Audi E-Tron GT Carbon Vorsprung الكهربائية التي تبلغ بقيمتها 139 ألف جنيه إسترليني، يليه الحراس الشخصيون الملكيون في سيارة رينج روفر.

وقد أخذ ويليام إجازة من مهامه ليكون مع زوجته ويعتني بأطفالهما خلال الأسابيع المقبلة.

أميرة ويلز، البالغة 42 عامًا، أصبحت في حال صحية جيدة بعد أن أمضت ليلة ثانية في جناح خاص في مستشفى مارليبون بعد إجراء عملية جراحية كبرى في البطن، حيث قام زوجها ووالداها وإخوتها بتأجيل كل مشاريعهم لدعم تعافيها ورعايتهم لجورج، شارلوت. ولويس.(ترجمة الفن)



