أشرف عبد الباقي يروج لمسلسله "جولة أخيرة" إستعداداً لعرضه الخميس المقبل : إستنوا "كوتش تامبي"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أشرف عبد الباقي صورة تجمعه بزميله الممثل أحمد السقا، من طواليس مسلسل " جولة أخيرة" وعلق قائلاً خميس الجاي اول حلقة من جولة أخيرة، أستنوا “كوتش تامبي” في مسلسل جولة أخيرة .



مسلسل "جولة أخيرة" مؤلف من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر آب الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع الممثلين المشاركين.

مسلسل "جولة أخيرة" يخوض به أحمد السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا، وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

ويظهر "السقا" خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.