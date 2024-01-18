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ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني ميريلا زلاقط زوجة الشاعر اللبناني منير بو عساف والتي توفيت بعد معاناة مع المرض وهي في عز شبابها والتي تربطها هي وزوجها الملحن والموزع ملحم أبو شديد بها وبزوجها صداق.
وشاركت باسكال صورة التقطت لها ولـ ميريلا في وقت سابق وأرفقتها برثاء في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جاء فيه:"الله يرحمك ميريلا بكرتي كتير .نفسك بالسما الحياة كانت بعدا بتلبقلك انتي صديقه وعزيزه وزوجة صديقنا الشاعر منير بوعساف ..الله يقويك يا منير ويصبر اهلك يا ميريلا المسيح قام".
كانت هذه تفاصيل خبر باسكال مشعلاني تنعى صديقتها ميريلا زلاقط وهكذا علقت على صورة جمعتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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