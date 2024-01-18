باسكال مشعلاني تنعى صديقتها ميريلا زلاقط وهكذا علقت على صورة جمعتهما

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني ميريلا زلاقط زوجة الشاعر اللبناني منير بو عساف والتي توفيت بعد معاناة مع المرض وهي في عز شبابها والتي تربطها هي وزوجها الملحن والموزع ملحم أبو شديد بها وبزوجها صداق.



وشاركت باسكال صورة التقطت لها ولـ ميريلا في وقت سابق وأرفقتها برثاء في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جاء فيه:"الله يرحمك ميريلا بكرتي كتير .نفسك بالسما الحياة كانت بعدا بتلبقلك انتي صديقه وعزيزه وزوجة صديقنا الشاعر منير بوعساف ..الله يقويك يا منير ويصبر اهلك يا ميريلا المسيح قام".

