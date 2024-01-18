وفاة آخر أبناء الفنان المصري الراحل محمد عبد المطلب

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مصمم الأزياء المصري محمد نور حفيد الفنان المصري الراحل محمد عبد المطلب، عن وفاة عمه بهاء الدين محمد عبد المطلب، آخر أبناء الفنان المصري الراحل.

ونشر حفيد عبد المطلب عبر حسابه، خبر وفاة عمه وآخر أبناء محمد عبد المطلب، إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، توفي إلى رحمة الله عمي بهاء الدين محمد عبد المطلب، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، ويثبته عند السؤال بإذن الله، نسألكم الدعاء و قراءة الفاتحة " .



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