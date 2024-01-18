أول تعليق لـ طارق الشناوي بعد طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ميرنا وليد - بيروت - قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي: “إنه بما كتبه كل من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عن انفصالهما، عبر حساباتهما على السوشيال ميديا، تصبح ياسمين طالق من زوجها”.



وأضاف أن الحياة الخاصة للفنانين مصانة، لكن الفنانين هم من فرضوا حياتهم على الجمهور، حتى أصبحت مشاع في البرامج وعلى السوشيال ميديا.

وتابع: "زي لما اتكلم أحمد العوضي في البرامج مع ياسمين عبد العزيز لما بيحبوا بعضهم بيعملوا ايه، ولما يتخانقوا.. ولما بياكلوا.. وكل شيء بالتفصيل يقال على الهواء".

وأكمل: "بالتالي عندما تتعرض الميديا لطلاق ياسمين والعوضي لا يعد ذلك اقتحام للخصوصية، لإن هما اللي حكوا، ولم يتلصص أحد عليهم، والحياة كانت مشاع بكل تفاصيلها".

وأضاف الشناوي: "اللي حصل بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، أمر طبيعي في الحياة، والزواج والطلاق أمر عادي، ولكن بما إن الزواج والحب والإعلان عن الحب عالي الصوت والصورة، فمن حق الناس أن تتساءل وتتعجب، خاصة إن واحدة من خبراء الأبراج قالت إن هيتم طلاق ياسمين والعوضي".

وتابع" العوضي كذب المنجمة وقال مستحيل كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي النهاية صدقوا هذه المرة لإن ده اللي حصل بعد أقل من 15 يوم" من النبوءة.

وأشار: "إعلان ياسمين عبد العزيز الطلاق الرسمي، الرسمي لازم نتأملها واضح إن كان فيه تباعد وشبه انفصال وتأكد هذا الانفصال وعيد ميلادها مكنش قرينة وممكن يكون بدأ إصرارها على طلب الطلاق وأحمد العوضي كان بيحاول يصالحها حتى اللحظة الأخيرة وعلشان كده هي كتبت الأول وهو لحقها وكتب".

وتابع الشناوي "أنا قلت إنه لابد من طلاق فني بين ياسمين والعوضي لإن فعلا ياسمين بتخسر، من وجود العوضي في مسلسلين معها، لأن كان الاسم اللي بيبيع ويوزع ويفرض كل التفاصيل هي ياسمين، وبرغم ذلك العوضي خد مساحات كبيرة، ولو لم تكن ياسمين حريصة على منح العوضي كل هذه المساحة مكنش هيبقى موجود".

وأكمل قائلا: "ياسمين أعطت العوضي دفعة قوية في التليفزيون، واسمها بيضيع لدرجة إنها هتغيب في رمضان، وهو بقى بطل منفرد في مسلسل وبطل فيلم جديد، وهي أعطت بكل حب العوضي اكتر من اللي اديته فاتن حمامة لعمر الشريف".

​​​​​​​وكانت تلك التصريحات " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" تقديم الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"