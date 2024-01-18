طرح الإعلان الرسمي لفيلم "أنف وثلاث عيون" بطولة ظافر العابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركتا Lagoonie Film Production وRise Studios الإعلان الرسمي لفيلمهما "أنف وثلاث عيون"، وأعلنا خلاله عن موعد طرحه يوم 31 يناير المُقبل بجميع دور العرض العربية.

والفيلم للمخرج أمير رمسيس، ومعاجلة درامية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي تم نقلها قبل ذلك لشاشة السينما عام 1972.

يبدأ الإعلان بمونولوج درامي مؤثر لدكتور هاشم/ ظافر العابدين حول طبيعة الاستسلام ودوافعه؛ مستعرضاً شخصية هاشم القلقة وصراعه الذاتي لاتخاذ قرارات يمكنها أن تغيّر حياته بالكامل، أو تُعرّضه لخسائر لا يمكن تعويضها.

وتنتقل مشاهد الإعلان بسلاسة بين بطلات الفيلم، فنشهد روبا/ سلمى أبو ضيف الشابة البريئة المليئة بالحيوية، ثم أمينة/ أمينة خليل ضيفة شرف الفيلم، والتي تبدو شديدة التعلق بـهاشم، وننتهي إلى مناقشة مثيرة بين هاشم وطبيبته النفسية عالية/ صبا مبارك حيث نكتشف أنه يعاني كابوساً مستمراً يؤرّقة ويستعصى عليه تفسيره.

ويستعرض الإعلان هاشم بينما يحاول تفسير تفاصيل كابوسه الغامض فنستكشف بعض المقتطفات من طفولته المضطربة.

"أنف وثلاث عيون" شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وتدور أحداثه حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

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