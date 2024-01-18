هيفاء وهبي تخضع لجلسة تصوير جريئة.. والجمهور: "الجمال عدى الكلام"(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك على هامش تصوير كليبها الجديد "وصلتلها".

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وخُد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكة فيك هاتسيب".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جمالك يا دلالك يا نجاحك اللي عامل قلق" ، "برنسيسة الفن العربي" ، "الجمال عدى الكلام" ، "تستاهلي كل خير" ، "زي القمر" ، "جمال الكون".

وكانت هيفاء وهبي، طرحت مؤخرا أغنية "وصلتلها" بطريقة الفيديو كليب على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور.

وتعد هذه الأغنية آخر أعمال الملحن محمد النادي الذي توفي منذ 7 أشهر.

وتقول بعض كلمات الأغنية:

وصلتلها، خلاص وضمنتها في صفّك

فرُحت راكنها فوق رفّك

تجيلك هي وأنت اللي بقيت بتروح

بتهملها، عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت أنك وصلتلها بطلوع الروح

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزيّ ما ماسكة فيك هتسيب.