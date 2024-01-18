"المنافس التاريخي" نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لإدارة وجماهير نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

هنأ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، فريق نادي الزمالك بعد خروجه من أزمته بشأن الوقف الدولي لقيد اللاعبين بصفوف الفريق نظرًا للمديونيات المتراكمة وتسديد مستحقاتهم وسط سعادة الإدارة والجماهير.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "أسعدني خبر خروج قلعة رياضية مصرية عنيدة من أصعب أزماتها بتسوية قضايا متعددة.. ننتظر عودة الروح للزمالك رفيق العمر والمنافس التاريخي للقلعة الحمراء، وشريكها في دعم المنتخبات الوطنية.. ألف مبروك".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.