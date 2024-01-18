تامر عاشور وعمرو دياب يتنفسان على المركز الثاني بأغنية "هيجيلي موجوع" و "معرفش حد بالإسم ده"

ميرنا وليد - بيروت - دخلت أغنية “هيجيلي موجوع” للفنان المصري تامر عاشور، قائمة الأعلى استماعاً على إحدى المنصات، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيًا، بدلًا من أغنية “معرفش حد بالإسم ده ” للفنان المصري عمرو دياب.



بينما تواصل أغنية “مكانك” للفنان المصري عمرو دياب ،من تصدر الأغاني الأعلى إستماعاً للأسبوع الثالث على التوالي .

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي .

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم.

"مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم