هذا موعد عزاء الراحلة "ميريلا زلاقط " زوجة الشاعر اللبناني منير بو عساف

ميرنا وليد - بيروت - غيب الموت، اليوم الخميس، زوجة الشاعر اللبناني منير بو عساف، ميرلا زلاقط، وذلك بعد معاناة مع المرض.



وأصيبت ميريلا بمشاكل صحية، أدت إلى دخولها المستشفى منذ نحو شهر، وكان قد طُلب لها وحدات دم أكثر من مرة بعد أن كان قلبها يعمل بنسبة 20%.

يذكر أن الشعار منير بو عساف كان قد تزوج من ميريلا عام 2017، وبحضور عدد كبير من أهل الفن، من بينهم وائل كفوري، وناجي أسطا، وباسكال مشعلاني، وغيرهم، ورزقا بولد وحيد يدعى جوفن ويبلغ من العمر 6 سنوات.

ويصل جثمان الراحلة بوم الجمعة 19 الحالي عند الساعة الحادية عشر قبل الضهر الى كنيسة مار سركيس وباخوس - غباله حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف بعد الضهر .

وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة السادسة في صالون كنيسة مار سركيس وباخوس - غبالة ويوم السبت في صالون كنيسة سيدة المعونات زوق مكايل من الواحدة ظهراً لغاية السادسة مساءً .