إليسا.. المرض والخيبات والتنمر وحكايات للمرة الأولى في IT’S OK

ياسر رشاد - القاهرة - في حدث فني فريد من نوعه، يعيش جمهور إليسا مع جوانب حياتها للمرة الأولى في فيلمها الوثائقي IT’S OK، والتي سيتم عرضه عبر أحد المنصات الترفيهية الشهيرة.

جوانب حرجة وجريئة في فيلم إليسا الوثائقي IT’S OK

يُعرض فيلم IT’S OK في 25 يناير الجاري، وتفتح إليسا كتاب أسرارها عن جوانب نادرة في حياتها الشخصية والفنية وأسرار إصابتها بمرض السرطان وكيفية تخطي تلك المرحلة الخطرة وتأثيرها في سير حياتها بشكلٍ طبيعي، بجانب مواجهتها للتنمر في فترة من حياتها وصعوبات مشوارها الغنائي، وجرأة كليباتها التي واجهت بسبب عدد من الانتقادات، والبحث عن الاستقرار العاطفي وما إلى ذلك.

https://www.instagram.com/p/C2PnSaqSZiI/

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ إليسا من خلال “العقد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها "بالعقد ده عقدتني

والسلسلة دي حبل وإنت خانقني بيه

بص الخاتم فيه إيه إسمك مكتوب عليه

ده لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خذ اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايب لي إيه

لا بإنت إديت لي إيه

وأي واحدة إسألها ده أكيد ردها

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك

خسارة فيك

وصلتني لمرحلة

مابقيتش قادرة خلاص ومش متحملة

بستحلى عذابي فيك

ولا ذرة رحمة ليك

وده شئ طبيعي لواحدة عاشت مهملة

لو جبت لي شنط ذهب

ماتكفنيش عمري اللي اتسرق قصدي اتنهب

اللي احنا وصلنا ليه إنت اتسببت فيه

والقلب الثلج البارد بيطفي اللهب

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك