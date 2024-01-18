أبرزهم ياسمين عبدالعزيز ومحمد رمضان.. نجوم خرجوا بأعمالهم من دراما رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب حلول شهر رمضان الكريم علينا ليزين عام 2024 بالبهجة والخير والسعادة، ويعتبر شهر رمضان حالة خاصة لدي الجمهور لمتابعتهم نجمهم المفضل على الشاشة لمدة 30 يومًا فى عمل يجذبهم وينال اعجابهم، وعلى الرغم من أن هناك نجومًا اعتادت التواجد فى رمضان الا أن هذا الموسم أعلن عدد من النجوم مبكرًا الغياب عن الموسم الرمضاني 2024 بشكل رسمي.

وتستعرض الخليج 365 أبرز هؤلاء النجوم:

حديث الشارع

يغيب النجم محمد رمضان، عن هذا المارثون الذي كان حديث الشارع فى رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وتم تأجيل مسلسل "جعفر العمدة2" حتي يحضر له رمضان بشكل جيد لرمضان 2025.



وشارك في مسلسل "جعفر العمدة " كلًا من هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، جوري بكر، طارق النهري، وضيف الشرف بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.



عمرو سعد مسلسل "سيدي مكين"



يغيب الفنان عمرو سعد عن ماراثون رمضان 2024 لأول مرة منذ 3 سنوات، حيث كان يحضر لمسلسل ضخم انتاجيًا فى رمضان يحمل اسم "سيدي مكين"، الا أن التكلفة العالية منعته من استكماله هذا العام لذلك قرر تأجيله الي رمضان 2025.

ومن ضمن الأسباب أيضًا أنه، يهدف لظهور مسلسله الرمضاني بأحسن صورة لذلك قرر تأجيل عرض الى رمضان 2025.

وشارك النجم عمرو سعد في رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر" الذي دارت أحداثه في إطار شعبي بحي الدرب الأحمر بالقاهرة، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.

وضم العمل عددا من نجوم الفن على رأسهم: النجم عمرو سعد، الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

النجم أحمد عز



إيمانًا منه بحبه للتواجد فى التليفزيون كل 4 سنوات، قرر النجم أحمد عز الغياب عن ماراثون رمضان 2024، وذلك بعد غيابه عن ماراثون رمضان 2023 أيضًا.

وقدم أحمد عز في رمضان 2022 بطولة مسلسل "الأختيار3"، بجانب أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز ، وياسر جلال، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وصبرى فواز، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوى، ودنيا المصري، وناردين عبدالسلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والمسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وحش الكون



تغيب النجمة ياسمين عبد العزيز عن ماراثون رمضان 2024 التي تصدرت التريند 2023 بلقب "وحش الكون"، وحققت نجاحًا مع زوجها أحمد العوضي إلا انها قررت الخروج من رمضان لتصوير فيلم جديد.

وكانت قد شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، في رمضان الماضي بمسلسل "ضرب نار" بطولة أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، تامر مجدي، وهدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.