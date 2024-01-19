فنان بريطاني من أصل عربي : "إسـ رائيل استخدمت الغذاء كسلاح في غـ زة"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري البريطاني خالد عبدالله منشوراً كشف فيها عن سوء الأحوال في فلسـ طين في قطاع غــ زة.



وقال خالد عبدالله : "بعد مرور أكثر من مائة يوم على الحرب، دمرت إسرائيل النظام الغذائي في غـ زة واستخدمت الغذاء كسلاح، كما يقول خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف: "في الوقت الحالي، كل شخص في غـ زة جائع، ربع السكان يتضورون جوعاً ويكافحون من أجل العثور على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، والمجاعة وشيكة، ولا تتلقى النساء الحوامل التغذية والرعاية الصحية الكافية، ما يعرض حياتهن للخطر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأطفال دون سن الخامسة - 335,000 طفل - معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار تزايد خطر المجاعة".

وتضامن الممثل البريطاني من أصل مصري خالد عبد الله مع الشعب الفلسـ طيني في العرض الخاص للموسم الأخير من مسلسل “The Crown” الذي أقيم منذ ساعات في لوس أنجلوس.

حيث كتب على يديه عبارة بالإنجليزية تدعو لوقف إطلاق النار، أثناء تواجده على السجادة الزرقاء والتقاط الصور مع زملائه أبطال مسلسل The Crown الذي يقدم فيه شخصية دودي الفايد حبيب الأميرة ديانا الذي توفي برفقتها في الحادث الشهير.