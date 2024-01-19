لطيفة ترثي والدتها الراحلة برسالة مؤثرة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على مشاركة جمهورها صورة برفقة والدتها.

حيث شاركت لطيفة جمهورها صورة تجمعها بوالدتها معلقة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»:: «اللهم في أول ليلة جمعة من شهر رجب أن تظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيّض وجهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدًا، اللهم ابنِ لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك، آمين».

وكانت حرصت الفنانة التونسية لطيفة على تقديم الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

رسالة شكر لطيفة لحضور عزاء والدتها:

نشرت لطيفة مجموعة صور من عزاء والدتها، قائلة: قد إيه الواحد محتاج في الظروف الصعبة القاسية دي إن الناس اللي بتحبه بجد تبقى جنبه.. شكرًا ليكم كلكم على محبتكم ومنسادتكم ليا ولأخواتي وعائلتي.

لطيفة ووالدتها الراحلة

أضافت لطيفة قائلة: شكرًا لكل من اتصل وظروفه ما سمحتش له بالتواجد، وشكرًا لكل من زارني في تونس وفي مصر، ربنا يخليكوا ليا، إنتو السند الحقيقي ليا في هذه الحياة.. وربنا يرحم أمي ويسكنها فسيح چناته يا رب، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز.

وكانت استقبلت لطيفة أول أمس واجب العزاء في والدتها التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بقاعة الرزاق، وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من الوسط الفني.

وكانت روت الفنانة التونسية لطيفة تفاصيل أول لقاء جمعها بالملحن الراحل بليغ حمدي، موضحة أنها كانت حينها تدرس في الثانوية العامة، وجاءت لمصر في زيارة سريعة في إجازة منتصف العام، برفقة معلمها وزوجته وعدد من المرافقين.

أضافت لطيفة خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أن بعض المرافقين لها من تونس في هذه الزيارة الأولى لمصر، كانوا أصدقاء لنجل الموسيقار محمد عبدالوهاب، وذهبت معهم إلى منزله في "عزومة" دعاهم إليها.

أوضحت، أنها فوجئت بوجود الملحن بليغ حمدي بين الحاضرين، إلى درجة أنها كانت ستفقد الوعي من شدة المفاجأة، فهي تحبه بشدة، ولم تتوقع رؤيته، قائلة: "من وأنا طفلة بموت فيه وبغني له، ورايحة عزومة عشا لقيته قدامي، وطلب منى أغني فبمنتهى البراءة بدل ما أغني لحن ليه روحت غنيت (أفرح يا قلبي)".

لطيفة

وأشارت لطيفة إلى أنها لم تغنِ لحنًا من ألحانه، لأنها تحب الأغاني التي تُظهر طبقة الصوت، ولكنه لم يكمل الاستماع إليها وذهب للتحدث في التليفون، بينما استكملت هي غناءها.

وتابعت أن الملحن الراحل بليغ حمدي عاد إليها مرة أخرى وأخبرها بأنه اتصل بالشاعر عبدالوهاب محمد وطلب منه أن يأتي للاستماع إلى صوتها، مشيرة إلى أنه جاء بالفعل واستمع لها، واجتمع الثلاثي في جلسة فنية انتهت بطلب بليغ حمدي أن تأتي إلى مصر وتستقر فيها وتكمل دراستها هنا، لتواصل حلمها في الغناء.

وأشارت لطيفة إلى أنها عادت إلى تونس برفقة حلمها للمجيء إلى مصر لدراسة الموسيقى، وهو ما تحقق بالفعل وخاضت الاختبارات الموسيقية ونجحت بها لتستقر في مصر، وتبدأ رحلتها الفنية.

وقالت الفنانة لطيفة، إنه طلب منها تصوير مشهد جريء في فيلم “سكوت هنصور” ولم يكن مكتوبًا في السيناريو من البداية، ولكنها رفضت ذلك المشهد وتحدث معها يوسف شاهين ولكنها أصرت على موقفها، وبالفعل استكمل العمل بدون هذا المشهد، وخرجت من مكان التصوير وكان في نيتها الانسحاب من العمل لكن تم إلغاء المشهد.

فيلم "سكوت هنصور" من أجمل التجارب في حياتي:

أضافت "لطيفة"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، المذاع علي قناة سي بي سي، مساء يوم الجمعة أن تجربة مشاركتها في فيلم "سكوت هنصور" من أجمل التجارب التي قامت بها في حياتها الفنية، بسبب تعاملها مع عمالقة العمل الدرامي في مصر، مثل المخرج الكبير يوسف شاهين، والفنان القدير زياد الرحباني، والنجمة القديرة فاتن حمامة وغيرهم.

وأشارت لطيفة إلى أنها حظيت بزيارة الفنانة فيروز في منزلها، واستمعت إلى بعض النصائح التي قدمتها فيروز لها في ذلك الوقت، موضحة أنها تعلمت الكثير منها.

أحب الأغاني القديمة مثل “الأطلال ولسه فاكر” للسيدة أم كلثوم:

على جانب آخر، قالت الفنانة لطيفة، إنها تحب الأغاني القديمة، مثل أغنيتي “الأطلال ولسه فاكر” للسيدة أم كلثوم، وكانت تسمع هذه الأغاني منذ صغرها، فكانت تضع السماعات الصغيرة في أذنيها وتستمع بهذه الأغاني.

وأكدت "لطيفة" أن الموسيقار عمار الشريعي قال لها في بداية مشوارها الفني، ماذا تريدين أن تغني؟.. هل تريد أغاني طويلة أم قصيرة، وكان ردها أنها تريد أن تغني أغاني قصيرة.

وتابعت لطيفة، أنها قامت ببيع سيارتها من أجل عمل ألبوم "أكتر من روحي بحبك" الخاص بها.

لطيفة

وتصدرت النجمة لطيفة تريند تويتر وتيك توك، خلال عرض حلقتها الأولى في برنامج “معكم منى الشاذلي”، على شاشة قناة "cbc"، ولاقت الحلقة إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما حملته الحلقة من محتوى مميز وجاذب.

واحتلت لطيفة تريند تويتر في دول عربية عدة، منها مصر وتونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى الكويت والإمارات، وكشفت لطيفة خلال الحلقة عن أبرز ملامح مسيرتها الفنية التي تجاوزت 40 عامًا من النجاح، وروت تفاصيل جديدة عن بدايتها وعلاقتها بأسرتها ووالدتها، ودورهم الداعم لها في مسيرتها الفنية الثريه بالنجاحات.