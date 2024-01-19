في ليلة صلاح الشرنوبي.. تكريم الشاعر عمر بطيشة واسم الموزع الموسيقي طارق عاكف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختتم الفنان راغب علامة فقرته في حفل ليلة صلاح الشرنوبي بأغنية مغرم يا ليل من ألحان الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، كما أعلن عن إعادة توزيع عدد من أغانيه ليسمعها الجيل الجديد.

الحفل من تنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومُقام على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشهد تكريم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي على مسيرته الفنية الطويلة، وقال راغب "سهرة رائعة واكتر من جميلة، وخدت قرار أرجع أسجل أغاني من جديد وأطلقهم من المملكة العربية السعودية للجيل الجديد".

أضاف راغب "حابب أوجه تحية لشريك أساسي في نجاح كتير من الأغاني، ولم يعد بيننا هو الموسيقار الراحل طارق عاكف".

وشهد الحفل تكريم اسم الموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف واستلم التكريم أفراد أسرته، كما تم تكريم الشاعر الكبير عمر بطيشة.

يشارك في إحياء الحفل النجوم: راغب علامة، أصالة، وائل جسار، نانسي عجرم، أسماء لمنور ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويُقدم النجوم خلال السهرة الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر الرحلة الفنية الطويلة للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي. وتنقل شاشة "MBC مصر" الحفل على الهواء من مدينة الرياض.