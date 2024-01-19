ليلة صلاح الشرنوبي.. أصالة تتذكر وردة وتغني أغنية من أغاني لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت المطربة أصالة في إحياء حفل ليلة صلاح الشرنوبي، المُقام على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تكريما لمسيرة ومشوار الملحن الكبير صلاح الشرنوبي.

ووجهت الشكر للمملكة العربية السعودية مؤكدة أن المملكة تحقق الأحلام، ووجهت تحيتها للملحن الكبير صلاح الشرنوبي لتغني بعد ذلك أغنيتهما "تصور".

وقدمت أغنية للمطربة لطيفة وتحمل عنوان "كرهتك" التي وضع لحنها الشرنوبي، وقالت إنها تمنت أن تقدم الأغنية من قبل لما تتسم به من قوة.

أصالة تذكرت المطربة وردة الجزائرية ووصفتها بأنها أجمل من رأت على كل المستويات، وغنت من الأغاني التي جمعت الراحلة بـ الشرنوبي "بتونس بيك". يشارك في إحياء الحفل النجوم: راغب علامة، أصالة، وائل جسار، نانسي عجرم، أسماء لمنور ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويُقدم النجوم خلال السهرة الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر الرحلة الفنية الطويلة للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي. وتنقل شاشة "MBC مصر" الحفل على الهواء من مدينة الرياض.