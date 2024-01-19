ليلة صلاح الشرنوبي.. عاصي الحلاني يغني "ارضى بنصيبك": شكرا للسعودية ولموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح المطرب اللبناني عاصي الحلاني فقرته في حفل ليلة صلاح الشرنوبي بأغنية "ارضى بنصيبك" للمطرب الكبير جورج وسوف من ألحان الملحن الكبير صلاح الشرنوبي.

وقال الحلاني على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية "أنا جاي حامل ريحة أرز لبنان لهالشعب الطيب وهالأرض الطيبة اللي بينا تاريخ وعلاقات ومحبة، إن شاء الله تكون محبة مدى العمر، شكرا للمملكة ولموسم الرياض على الدعوة الكريمة".

وتابع "وبقول للملحن صلاح الشرنوبي الفنان العظيم، إحنا اليوم نتكرم إننا بنغني ألحانه، الله يعطيه العمر الطويل ويعطي أكتر واكتر، لأنه من الفنانين اللي عاصروا أكثر من جيل ومازال في عز عطائه".

وأضاف الحلاني "شكرا لموسم الرياض ولهيئة الترفيه على هذه اللفتة العظيمة إنكم تكرموا الفنان في حياته على عطائه.. شكرا لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب الرؤية محمد بن سلمان، وإن شاء الله تكون كل أيام المملكة ازدهار وعمار".

يشارك في إحياء الحفل النجوم: راغب علامة، أصالة، وائل جسار، نانسي عجرم، أسماء لمنور، عاصي الحلاني، ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويُقدم النجوم خلال السهرة الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر الرحلة الفنية الطويلة للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

وتنقل شاشة "MBC مصر" الحفل على الهواء من مدينة الرياض.