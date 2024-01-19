أول تعليق من الحلفاوي بعد تعادل مصر وغانا في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تعادل المنتخب المصري أمام نظيره الغاني في مباراته التي أقيمت مساء الخميس في دور المجموعات ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "ملعبناش كده ليه من الأول؟، ما علينا، نكسب الماتش الجاي نبقي خمس نقاط نصعد على الأقل من أفضل ثوالث".

وانتهت مباراة مصر وغانا بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لكل منهما.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة غانا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: مروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.