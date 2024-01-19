هنا الزاهد بدون مكياج وإنجي علاء أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية جذابة.

إنجي علاء

خضعت السيناريست إنجي علاء، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وعلقت: "يكفي أن تعلم أنك فعلت ما بوسعك".

بسمة بوسيل

نشرت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، أحدث ظهور عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة "سيلفي" مع إحدى صديقاتها.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها بدون مكياج أو فلاتر.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.

كنزي عمرو دياب

أعادت كنزي دياب ابنة النجم عمرو دياب، نشر صورة شقيقها "عبدالله" عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهر وهو يخضع لجلسة تصوير بأحد الغابات.

نانسي صلاح

روجت الفنانة نانسي صلاح لمسلسلها الجديد "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر ونشرت بوستر المسلسل والذي تصدرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

هيفاء وهبي

خضعت الفنانة هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها بفستان خطفت به الأنظار.

خالد تاج الدين

نشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، صورة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، أوضح خلالها تواجده بكواليس حفل "روائع الشرنوبي" بحضور الشرنوبي نفسه إلى جانب المنتج محسن جابر والملحن نادر حمدي.

كارلا حداد

خضعت الفنانة كارلا حداد، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأسود.