رمضان 2024.. 9 صور لـ خالد النبوي وفريق "امبراطورية ميم" في الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة أروما عن صور جديدة من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024، ويلعب بطولته النجم الكبير خالد النبوي.

وبدأ المخرج محمد سلامة تصوير المسلسل الرمضاني الجديد والمأخوذ عن نص أدبي كتبه الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس.

المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وبطولة النجوم: خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر والعديد من النجوم.

المسلسل من إنتاج أروما ستوديوز - تامر مرتضي- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني 2024، وهو التعاون الثاني بين آل النبوي وأروما ستوديوز والمخرج محمد سلامة والكاتب محمد سليمان عبد المالك بعد نجاحهم الكبير من قبل في إعادة تقديم رائعة أسامة أنور عكاشة "راجعين يا هوا".

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