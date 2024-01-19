فن ومشاهير

راغب علامة يغني "توأم روحي" و"سيدتي الجميلة" من ألحان الشرنوبي بحفل تكريمه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك النجم اللبناني الكبير راغب علامة في حفل تكريم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، والمُقام اليوم الخميس 18 يناير على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية .

وغنى راغب من ألحان الشرنوبي أغنية "توأم روحي" وأغنية "سيدتي الجميلة" وسط تفاعل الحضور، وهما من أشهر الأغاني التي قدمها في مشواره وتعاون خلالهما مع الملحن الكبير.

يشارك في إحياء الحفل النجوم: راغب علامة، أصالة، وائل جسار، نانسي عجرم، أسماء لمنور ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويُقدم النجوم خلال السهرة الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر الرحلة الفنية الطويلة للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

وتنقل شاشة "MBC مصر" الحفل على الهواء من مدينة الرياض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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